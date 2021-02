Adem voor ziekenhuizen: lichte daling aantal coronapatiënten

Van de opgenomen patiënten liggen er 530 op de intensive care, een daling van acht patiënten vergeleken met de dag ervoor, en 1329 op verpleegafdelingen, vier patiënten meer.

Volgens het LCPS volgt de ziekenhuisbezetting door corona momenteel een overwegend dalende trend. „We verwachten dat dit de komende week aanhoudt. We volgen de ontwikkelingen ten aanzien van de Britse variant op de voet, omdat de opkomst hiervan in de komende weken kan leiden tot een toename in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames.”

Van een forse opleving door de Britse of een andere mutatie - zoals gevreesd door het kabinet - is vooralsnog geen sprake. Er zijn 3497 mensen de afgelopen dag positief getest. Dat is boven het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen van 3390 per dag, maar wel lager dan voorheen in de crisis.

Het aantal nieuwe besmettingen van zaterdag is bijgesteld van 4229 naar 4204. In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 23.729 meldingen van positieve tests.

Dodental

Het aantal sterfgevallen door corona steeg met 23, zaterdag werden er nog 67 overlijdens gemeld. De sterftecijfers betekenen niet dat al die mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want sterfgevallen worden soms pas na een tijdje geregistreerd. Ons land telt in totaal zo’n 15.000 coronagerelateerde doden.