Rutte: ’Het gaat de goede kant op’

Volgens Rutte blijft nog onduidelijk of de door het kabinet aangekondigde verdere versoepeling definitief kan worden. „We hopen dat 1 juni alles kan wat we van plan zijn, maar dat hangt wel af van hoe het virus zich verspreidt.” Vrijdag krijgt het kabinet daarover nieuw advies van het Outbreak Management Team (OMT). Op basis daarvan wordt volgende week door het kabinet bepaald of terrassen inderdaad weer kunnen worden bemand.

Geen grote besluiten

Grote besluiten werden woensdag nog niet genomen. „Die staan komende weken op de rol”, zei de premier. Over vakanties binnen Europa kon de minister-president nog geen opheldering geven: „Het ligt er ook echt aan wat de rest van Europa doet, als het gaat om grensopeningen en het verkeer. Dat is echt nog niet duidelijk, dus daar kan ik nog geen advies over geven.” Dat zegt de premier wel snel te willen doen.

Het idee van Corendon om all-inclusive vakanties aan te bieden waarbij reizigers vooraf op corona worden getest is niet verstandig. Dat vindt minister De Jonge (Volksgezondheid). Het idee van de reisorganisatie is om vanaf eind juni naar een beperkt aantal bestemmingen reizen aan te bieden.

Vakantiegangers worden dan vlak voor vertrek getest, en mogen eenmaal op de plaats van bestemming niet het hotel uit. Op die manier zou de kans op besmetting beheersbaar moeten zijn. Maar De Jonge wijst erop dat sneltesten niet ’betrouwbaar genoeg’ zijn. Hij noemt het een ’vorm van schijnveiligheid’: „Dat moeten we echt niet doen met elkaar. All-inclusive zou dan inclusief het virus kunnen zijn.”