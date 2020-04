Vrouw opnieuw bij Tweede Kamer opgepakt voor brandstichting

Ter plaatse troffen de hulpdiensten een brandje aan bij de buitenkant van de Tweede Kamer. Ⓒ District8.net

DEN HAAG - Een 28-jarige vrouw uit Dongen is woensdagavond opgepakt nadat zij brand stichtte bij de ingang van het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Het is volgens een politiewoordvoerder de derde keer in drie dagen tijd dat de vrouw is aangehouden voor incidenten bij het Kamergebouw.