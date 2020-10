Ingewijden: ’Horeca vanaf woensdagavond vier weken dicht’

Volgens ingewijden komt er na twee weken een tussenstop om te evalueren wat de maatregel oplevert. De sluiting van de horeca gaat in ieder geval morgenavond om 22 uur in, mogelijk zelfs al om 18 uur.

Nederland is opnieuw in de ban van de coronacrisis. Om 19.00 uur kondigen premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) nieuwe maatregelen aan om het virus in te dammen.