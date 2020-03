Koning: We moeten RIVM en GGD ons vertrouwen blijven geven

Dat zei koning Willem-Alexander vrijdagavond tijdens een uitgezonden toespraak aan zijn volk.

„Wij zijn trots op de specialisten van RIVM en GGD die ons de weg wijzen. We moeten de aanwijzingen van die specialisten opvolgen. Dat is belangrijk.”

Volgens de koning is er terecht veel waardering voor de zorgprofessionals. „Wij zijn trots. Duizenden voormalig zorgverleners en andere vrijwilligers melden zich spontaan om bij te springen. Dat is fantastisch.”

De koning stond ook stil bij andere beroepsgroepen dan de zorg: „We beseffen ook maar al te goed hoe onmisbaar de mensen zijn die voorkomen dat onze samenleving stilvalt. Mensen in de logistiek, de supermarkten, de schoonmaak, de ict, het onderwijs, de kinderopvang, het openbaar vervoer, bij de politie en op al die andere plekken. U draagt ons door deze moeilijke tijd heen. Heel veel dank.”

De situatie is voor iedereen lastig, ook voor kinderen en hun ouders, maar vooral voor de kwestbaren. „Gelukkig is er heel veel wat we wel kunnen doen. We weten immers allemaal wie er in onze directe omgeving aandacht nodig heeft. Dit is iets waar we samen doorheen moeten. Heel veel mensen beseffen dat. Ze houden een wakend oog op anderen en helpen elkaar waar het kan. Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt.”

Tot slot: „2020 wordt een jaar dat ieder van ons zich een leven lang zal herinneren. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen en beleeft het op een andere manier. Maar ik hoop en verwacht dat een gevoel van saamhorigheid en trots ons dwars door deze moeilijke tijd zal blijven verbinden.”

Het is tamelijk uniek dat de koning in verband met een crisis de Nederlanders toespreekt. De laatste keer dat hij in een ingelaste toespraak van zich liet horen was in 2014, na de aanslag op de MH17. Koningin Beatrix gaf een calamiteitentoespraak na de dodelijke aanslag in Apeldoorn, op Koninginnedag in 2009. Haar moeder, koningin Juliana, hield een toespraak na de Watersnoodramp in 1953.