Minstens 50 doden bij aanval op treinstation: kan het een dramatische vergissing zijn?

Turkije behalve bemiddelaar ook lucratieve wapenleverancier Oekraïne

De wapenleveranties van Turkije aan Oekraïne zijn in het eerste kwartaal van dit jaar dertig keer zo hoog dan vorig jaar. In het eerste kwartaal van 2022 exporteerde Turkije voor 59,1 miljoen dollar aan wapens aan Kiev, ten opzichte van ’slechts’ 1,9 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2021.