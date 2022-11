Poetin niet op G20-top in Indonesië: is hij bang voor een aanslag?

Buitenland

Lavrov bij aankomst in Indonesië naar ziekenhuis

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov is na aankomst in Indonesië naar het ziekenhuis gebracht. Het Indonesische ministerie van Gezondheid zegt dat hij zowel op zondag als op maandag langs is geweest voor een „controle”, maar dat hij „godzijdank gezond” is.