Daniel arap Moi: van herdersjongen tot dictator

Daniel Arap Moi zwaaide zijn ivoren scepter bijna een kwart eeuw over Kenia, van 1978 tot en met 2002.

NAIROBI - Toen Daniel arap Moi in 1978 aantrad als president van Kenia, dachten zijn politieke tegenstanders dat hij als een passerende wolk zou zijn. Hij zou even snel overdrijven en verdwijnen als hij was verschenen. Arap Moi bleek echter als een eeuwige blauwe lucht: alomtegenwoordig en alert, vorsend als een adelaar die vanuit het zwerk elke Keniaan in de gaten hield.