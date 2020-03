Gevelrammer Nijkerk niet boos op gemeente

De pick-up truck heeft flinke schade aan het Nijkerkse stadhuis aangericht. Ⓒ De Telegraaf

NIJKERK - De man uit Nijkerk die vrijdagmorgen met zijn witte pick-up truck de voorgevel van het gemeentehuis in diezelfde stad ramde, had die daad niet gericht tegen de gemeente of ambtenaren. De man was al op zoek naar psychische hulp. Hij raakte gewond en was het enige slachtoffer.