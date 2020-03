Vermoedens van opzet bij geramde voorgevel stadhuis Nijkerk

De pick-up truck heeft flinke schade aan het Nijkerkse stadhuis aangericht. Ⓒ De Telegraaf

NIJKERK - De man uit Nijkerk die vrijdagmorgen met zijn witte pick-up truck de voorgevel van het gemeentehuis in diezelfde stad ramde, deed dit vermoedelijk met opzet. De bestuurder is daarom in het ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen wordt behandeld, aangehouden.