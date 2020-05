Arrestatiebevel tegen Amerikaanse diplomatenvrouw na dodelijk ongeluk

De 42-jarige Anne Sacoolas, de vrouw van een Amerikaanse inlichtingenfunctionaris, wordt beschuldigd van het veroorzaken van de dood van de 19-jarige Harry Dunn door roekeloos rijden. Kort na het ongeluk in augustus vorig jaar nam Sacoolas de benen naar Amerika en schermde zij met de diplomatieke onschendbaarheid van haar man.

Het bevel zou een zogeheten ’Red Notice’ zijn. De website van Interpol zegt dat een Red Notice „een verzoek aan wetshandhavers wereldwijd is om een persoon te lokaliseren en voorlopig te arresteren in afwachting van uitlevering, overgave of soortgelijke juridische stappen.” Interpol vaardigt zulke bevelen uit op verzoek van een lidstaat en het is geen internationaal aanhoudingsbevel.

Het Verenigd Koninkrijk bekritiseerde in januari de Verenigde Staten omdat die weigerden Sacoolas uit te leveren. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Sacoolas’diplomatieke immuniteit had en dat haar uitlevering een „buitengewoon verontrustend precedent” zou vormen.

De Britse regering blijft van mening dat de vrouw moet worden berecht, zei de woordvoerder van premier Boris Johnson maandag desgevraagd. „Ze moet terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk, dat hebben we de VS duidelijk gemaakt, inclusief de premier aan president Donald Trump”, zei hij.