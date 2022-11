Premium Het beste van De Telegraaf

Opnieuw hoofdrol Duncan Laurence Eurovisie Songfestival: ’Dat voert de druk ook op’

AMSTERDAM - Het is opnieuw Duncan Laurence die een hoofdrol gaat spelen in de Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival. Samen met zijn verloofde, de Amerikaanse songwriter Jordan Garfield, bracht Laurence twee jaar geleden al de 26-jarige Mia Nicolai en 28-jarige Dion Cooper samen. De vier hebben met elkaar het lied geschreven dat ons land in mei 2023 op het Songfestival zal vertegenwoordigen. Het evenement wordt in de Engelse stad Liverpool gehouden. Oekraïne won dit jaar weliswaar het Songfestival, maar het Verenigd Koninkrijk, dat tweede werd, kreeg vanwege de oorlog in Oekraïne de organisatie toegewezen.