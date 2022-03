Premium Het beste van De Telegraaf

crisis Oekraïne Zeker 9 Nederlanders in kliniek Moskou na stamceltransplantatie MS-patiënt Peter vast in Moskou door sancties: ’Woensdag verloopt visum’

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Verlaat Rusland, adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken met klem aan Nederlanders. Maar voor Peter van Straalen uit het Brabantse Gerwen is dat nog geen optie. De MS-patiënt is herstellende van een stamceltransplantatie in een kliniek in Moskou en kan niet direct weg. Hij moet nog afwachten hoe hij thuiskomt. ,,We hopen dat de terugreis goed verloopt.”