'Bouw nu al een olympisch dorp'

R. Buse schrijft:

Nederland probeert zich kandidaat te stellen voor de Olympische Spelen van 2024 of 2028. Kosten zijn berekend op zo'n 10 miljard euro. Ervaring heeft geleerd bij andere steden die de spelen hebben georganiseerd dat dit soort spelen doorgaans een verliesgevende bezigheid is.

Echter, wanneer de overheid ambitie heeft en geld wil investeren om dit te organiseren waarom dan nu al niet werken aan het bouwen van een olympisch dorp met accomodatie voor de ca. 3000 tot 5000 athleten en hun begeleiders waarvoor ca. 500 hectare grond nodig zal zijn.

Wanneer dit op redelijk korte termijn gerealiseerd kan worden dan kunnen daar in de komende jaren en tot aan de spelen meerdere duizenden vluchtelingen in wonen. Door de voortdurende oorlogen in het Midden- Oosten is de verwachting dat de stroom vluchtelingen in komende jaren misschien wat zal afzwakken maar wel zal aanhouden.

Mocht Nederland de spelen niet toewezen krijgen dan heeft de investering in ieder geval een positieve werking. Het dorp kan goed onderdak bieden aan vluchtelingen en op termijn een kans zijn voor Nederlandse burgers die een woning zoeken.

Ziet u wat in het voorstel van deze lezer? Wij horen graag uw mening.