‘Wopke Hoekstra wil geen CDA waar spruitjesgeur vanaf dampt’

Luister de nieuwe aflevering van de podcast Afhameren met Wouter de Winther

De verkiezingen komen eraan, tenminste daar lijkt het op. Want door corona is helemaal niets zeker meer. Sommige burgemeesters vragen zich af of het niet verstandiger is om de verkiezingsdatum van 17 maart uit te stellen. „Het is natuurlijk ook een politiek punt. Gezien de peilingen zullen de VVD en de PVV nu graag willen afrekenen en dus niet voor uitstel zijn”, stelt De Winther.

De partijen komen steeds meer in campagnestand. Het wordt interessant hoe de nieuwe lijsttrekkers Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) zich zullen presenteren in de verkiezingsdebatten. „Bij Kaag is het de vraag of haar verhaal aanslaat bij de gewone Nederlander”, stelt de politiek commentator van de Telegraaf. „En je merkt bij Wopke Hoekstra dat hij een nieuw leiderschap bij het CDA voorstaat. Vroeger hing er toch een spruitjeslucht om het CDA. Daar moet je trouwens niet lichtzinnig over doen, want ze hebben er lang succes mee gehad. Maar je merkt dat Hoekstra een modernere koers wil varen.”

Er komt ook een verkiezingsreces aan en Henk Krol kreeg een uitbrander van Kamervoorzitter Khadija Arib, omdat hij stelde dat de Tweede Kamer voor de verkiezingen vakantie zou vieren. De Winther: „Een wanhopige poging, waarin Krol een valse voorstelling van zaken geeft.”

Verder gaat het in de podcast Afhameren uiteraard ook over het vaccinatiebeleid, en de positie van coronaminister Hugo de Jonge.