Politie kent identiteit kopschoppers Gorinchem

De beelden van de recente mishandelingen worden gretig verspreid op sociale media en wekken veel woede op, omdat een grote groep zich gezamenlijk richt op slechts één jongere. Omstanders filmen, joelend, de klappen en trappen die worden uitgedeeld.

De politie laat weten eind vorige week door verschillende melders te zijn gewezen op een ’vreselijk filmpje’. Op dat moment zou er nog geen aangifte of melding zijn gedaan van de mishandeling. Na contact met getuigen is er ’direct een onderzoek gestart’ naar de ’grove mishandelingen’, meldt de politie donderdag.

Aangifte

Een slachtoffer dat in minimaal een van de video’s is te zien heeft aangifte gedaan, en inmiddels zijn er vijf aangiftes in behandeling die een link lijken te hebben met deze dadergroep. De slachtoffers zijn allemaal rond de 14 jaar oud. Uit onderzoek blijkt volgens de politie dat het incident niet op zich staat.

De recherche is bezig alle beelden te analyseren. Er is een aantal verdachten in beeld, aanhoudingen volgen volgens de politie, die een oproep doet om beelden beschikbaar te stellen, maar niet op sociale media te delen.