Voor de Tilburgse ’moordvamp’ Tessa van D. waren merkkleding, dure sieraden, snelle auto’s en drank- en cokefeesten belangrijker dan een mensenleven. Ze liep tegen de lamp nadat de Belgische federale politie op het lichaam van makelaar Gunther Haagen (38) was gestuit. De Belg had meer dan vijftig messteken, zijn bloed zat tot op het plafond. Verder: Hooligans hebben de binnenstad van Groningen geterroriseerd en Doutzen Kroes is nog steeds een van 's werelds best betaalde modellen. Hier lees je alles wat nodig is om helemaal op de hoogte te zijn van het laatste nieuws en mee te kunnen doen aan het gesprek van de dag.