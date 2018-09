Overspel 3 trekt recordaantal kijkers

Dat heeft de VARA vrijdag bekendgemaakt.

De start van het nieuwe seizoen trok donderdagavond 10 september op televisie 1,18 miljoen kijkers. Maar in de week daarna hebben nog eens een kwart miljoen mensen de uitzending gezien via Uitzending gemist en de terugkijkservice van Ziggo. Hierdoor komt het totale aantal kijkers op 1,35 miljoen.

Overspel 3 speelt twee jaar na het eind van seizoen 2. Vastgoedmagnaat Couwenberg (Kees Prins) zit in de gevangenis, voor chantage van een wethouder. Maar hij is niet veroordeeld voor alles wat hij zijn voormalige advocaat Steenhouwer (Fedja van Huêt) heeft aangedaan. Dit onrecht vreet aan Steenhouwer, terwijl hij probeert een gewoon leven op te bouwen met fotograaf Iris (Sylvia Hoeks). Hij lijkt zijn kans op recht te krijgen als de mysterieuze Anna (Thekla Reuten) zich meldt, die ook een grote wrok tegen zijn grote vijand lijkt te hebben.

De serie is al in zijn geheel te zien op de website NL Ziet. Overspel is weer geschreven door Frank Ketelaar en geregisseerd door Albert Jan van Rees. De vorige twee series trokken gemiddeld zo'n miljoen kijkers per aflevering. Acteurs Ramsey Nasr ontving vorige week voor zijn rol een Gouden Kalfnominatie.