KNMI waarschuwt in groot deel van het land voor dichte mist

Video

Henkjan Smits haalt uit naar Glennis Grace: ‘Aansteller!’

Glennis Grace was vrijdagavond voor het eerst te zien als coach in The Voice of Holland. De zangeres kreeg veel kritiek over haar manier van commentaar leveren. Oud Idols-jurylid Henkjan Smits reageert ook in de podcast Off The Record van NPO Radio2.