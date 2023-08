Elf Indiase schoonmakers winnen loterij

Parappanangadi - Elf vrouwen die dagelijks afval ophalen in een dorpje in de Indiase deelstaat Kerala verdienen slechts 250 roepies (2,75 euro) per dag. Veel te weinig om het einde van de maand te halen, waardoor ze regelmatig moeten lenen. Maar, met het minieme geld dat ze samen overhouden, kopen ze wel regelmatig het goedkoopste lootje dat er te krijgen is.

Ter illustratie: een vrouw loopt langs een kraampje dat krasloten verkoopt in het Indiase Kerala. Ⓒ ANP