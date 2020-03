Kabinet: ’Maak geen plannen voor de meivakantie’

Onze verslaggeefster Inge Lengton was bij de persconferentie aanwezig. Lees haar tweets onderaan dit bericht.

De coronamaatregelen die tot 6 april lopen, worden verlengd tot en met 28 april. Dat betekent dat restaurants, kapperszaken, musea, theaters en andere ’contactberoepen’ nog langer plat liggen. De scholen zijn door de verlenging in ieder geval tot en met de meivakantie gesloten.

Ook na 28 april gaan we nog niet meteen terug naar de normale situatie, waarschuwt minister-president Mark Rutte. „Ga nog geen plannen maken voor de meivakantie, dat is nog veel te voorbarig”, zegt de premier. „Deze moeilijke situatie is nog niet voorbij. Alleen samen krijgen we de coronacrisis onder controle.”

In de week voor 28 april neemt het kabinet besluit over een eventuele verlenging van de maatregelen. Premier Rutte zegt nu al dat de kans groot is dat de maatregelen langer blijven of slechts deels worden beperkt. Voor evenementen waarbij een vergunning nodig is heeft het kabinet eerder al besloten om alles te schrappen tot 1 juni. Ook het betaald voetbal ligt tot die tijd stil.

Er zijn geen nieuwe maatregelen aangekondigd. Volgens premier Rutte is dat niet nodig, omdat mensen in het land zich nu beter houden aan de gedragsregels en de stevige oproepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Op basis van de coronacijfers zegt hij: „Het is veel te vroeg om af te schalen.”

Testen

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigt aan dat zorgmedewerkers vanaf maandag getest gaan worden op corona. „Als mensen klachten hebben en in hun werk te maken krijgen met kwetsbare personen moeten ze getest worden”, zegt de bewindsman. Door de inzet van alle labs en hulp van bloedbank Sanquin kunnen er binnenkort per dag vier keer zoveel testen worden uitgevoerd, legt De Jonge uit. Over enkele weken komt er ruimte om nog meer mensen te testen.

Verder zegt de minister dat ziekenhuizen opschalen naar 2400 bedden op de intensive care. Zondag moet dit aantal bereikt worden. „Alle dagen werken we om nog verder te gaan. Maar we bekijken het van week tot week.”