Liveverslag: coronamaatregelen tot en met 28 april

Onze verslaggeefster Inge Lengton is bij de persconferentie aanwezig. Volg haar tweets onderaan dit bericht.

De coronamaatregelen die tot 6 april lopen, worden verlengd tot en met 28 april. Dat betekent dat restaurants, kapperszaken, musea, theaters en andere ’contactberoepen’ nog langer plat liggen.

Ook na 28 april gaan we nog niet meteen terug naar de normale situatie, waarschuwt minister-president Rutte. „Ga nog geen plannen maken voor de meivakantie, dat is nog veel te voorbarig”, zegt de premier. „Deze moeilijke situatie is nog niet voorbij. Alleen samen krijgen we de coronacrisis onder controle.”

Voor evenementen waarbij een vergunning nodig is heeft het kabinet eerder al besloten om alles te schrappen tot 1 juni.