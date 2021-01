Twee arrestaties in Naarden om aanslagen fruitbedrijf Hedel

Dat bedrijf wordt inmiddels al anderhalf jaar bedreigd. De Telegraaf berichtte eerder al dat de bedreigingen afkomstig zijn van de coke-maffia. In het voorjaar van 2019 werd op het bedrijf een partij cocaine van 400 kilogram aangetroffen tussen een lading fruit. De eigenaren, twee broers, ontvingen daarna sms’jes met zware dreigementen. Ze werden verantwoordelijk gehouden door de criminelen achter de lading voor het miljoenenverlies.

Als een compensatie niet volgde, zouden ze worden geliquideerd. De fruitbazen stapten daarop naar de politie. Die wist uiteindelijk drie dagen voor kerstmis een aanslag op een familielid in Hilversum te verijdelen.

Bekijk ook: Aanslag cokemaffia verijdeld

Aanslagen

Niet voorkomen kon worden dat in 2020 wel een huis van twee voormalig medewerkers van het fruitbedrijf in brand gestoken. Het brandde tot de grond toe af. In Kerkdriel werd een handgranaat op scherp aangetroffen bij een appartementencomplex. Ook dit explosief werd gelinkt aan de bedreigers. De eigenaren en medewerkers worden sindsdien beveiligd door zowel politie als een particulier beveiligingsbedrijf. De politie rept van ’verschillende incidenten met vuurwerkbommen en brandstichtingen’.

Op 17 december zijn de verdachten van betrokkenheid bij de brandstichting in Hedel aangehouden. Zij zitten nog altijd vast. Van nog eens drie verdachten van bedreiging zit er momenteel nog eentje achter de tralies.

Bekijk ook: Drie arrestaties om dreiging fruitbedrijf Hedel

De twee mannen die vandaag in Naarden en Bussum zijn opgepakt, kwamen eind december in beeld. Een van hen moet op 6 januari voor de rechtbank verschijnen, nadat hij in 2019 werd aangehouden voor een poging tot afpersing van het bedrijf. De rechtbank beraadt zich over een mogelijke aanhouding van de strafzaak tegen deze verdachte.

Ⓒ Caspar Huurdeman

Drie jonge kinderen

De flatwoning in Naarden is dinsdagmorgen door de politie binnenstebuiten gekeerd. Rond zes uur ’s morgens viel een arrestatieteam de woning binnen. Daarbij werd een man aangehouden. Drie jonge kinderen en een vrouw waren vrij om te gaan.

Al snel wordt duidelijk dat de politie met behulp van medewerkers van Defensie en twee speurhonden zeer gericht de flat en de berging uitkamt. Ook een witte Seat Leon wordt in beslag genomen. Ook in Bussum zou op hetzelfde tijdstip een inval gedaan zijn.

Uren lopen rechercheurs de oude flat aan de Prinses Beatrixhof in en uit. Dat grondigheid boven alles staat, blijkt uit het feit dat twee onderzoekers minstens een half uur de tijd nemen om spulletjes om het kleine balkonnetje te doorzoeken. Wie naar boven kijkt, kan de twee veiligheidscamera’s die er hangen niet hebben gemist. Het balkon aan de achterzijde van de flat is afgeschermd met een doek. De boodschap is duidelijk: geen pottekijkers op dit adres.

Ⓒ Foto Caspar Huurdeman

„Dan kan de politie zijn eigen beelden terugkijken”, zegt een passant met gevoel voor ironie. Over de bewoners van het pand wil ze niet veel kwijt. Een groot nadeel van de oude flat is dat niemand meer weet wie er woont. Het verloop is groot en de gezichten onbekend. Het zorgt voor vervreemding in de wijk, zo klinkt het in de Naardense buurt die vlak buiten de oude muren van Naarden-vesting ligt.

’Taghi’

De man die is aangehouden is volgens een andere buurtbewoner ’altijd heel rielekst’. „Hij zegt me altijd gedag. Volgens de man zou het gaan om iemand van Marokkaanse komaf. Op straat gaat het gerucht dat het een verrader zou zijn die gelinkt wordt aan de bende van topcrimineel Taghi. „Maar dat verhaal komt van de straat. Dus of het klopt... Ik hoorde dat hij eruit wilde”, doelt de Naarder op het criminele milieu.

Toch gebeurt er hier wel vaker wat, wil een buurtbewoner nog kwijt. Twee maanden geleden was er een schietpartij in dezelfde straat. Daarbij raakte overigens niemand gewond.