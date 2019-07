’Zomeropstand’: Britse klimaatactivisten blokkeren wegen

Zanger Jessica Winter tijdens een demonstratie van de klimaatacitvisten maandag in Londen bij de rechtbank. Ⓒ AFP

LONDEN - De Britse radicale actiegroep XR, die stelt dat alles sterft door veranderingen in het klimaat als niet onmiddellijk wordt ingegrepen, is „een zomeropstand” begonnen. Extinction Rebellion (Uitstervingsrebellie - XR), heeft maandag in vijf steden in Groot-Brittannië wegen geblokkeerd en heeft aangekondigd de hele week met acties door te gaan. Het zou gaan om in totaal circa 3000 actievoerders.