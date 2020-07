Nog eens zestien coronapatiënten opgenomen in ziekenhuis

In de afgelopen week zijn zes mensen in een ziekenhuis opgenomen. De laatste opname was op 10 juli, afgelopen vrijdag. De andere meldingen zijn van eerder. Er is bijvoorbeeld een ziekenhuisopname van eind maart toegevoegd.

Het aantal ziekenhuisopnames is een van de onderdelen op het zogenoemde coronadashboard van de overheid. Als het gemiddelde over drie dagen boven een bepaald niveau komt, worden mogelijk nieuwe beperkingen ingesteld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zover is het nu nog lang niet.

Bekijk ook: RIVM komt opnieuw met wekelijkse coronacijfers

Het RIVM kreeg in de afgelopen week acht meldingen van sterfgevallen. Vier mensen zijn in de afgelopen week overleden. Het officiële dodental staat nu op 6135. De cijfers komen soms met vertraging binnen en het RIVM corrigeert soms oude meldingen. Zo is een sterfgeval van begin juni toegevoegd aan het overzicht.

Het aantal besmettingen steeg met 534. Dat zijn er 102 meer dan een week eerder, toen 432 nieuwe coronagevallen werden gemeld. Sinds het begin van de uitbraak is het virus vastgesteld bij 51.146 mensen. „Verspreid door het land zijn een aantal kleine lokale uitbraken (clusters) met besmettingen zichtbaar”, meldt het RIVM.

Het is de tweede keer dat het RIVM met wekelijkse cijfers komt. Vorige week deed het RIVM dat voor het eerst. Het instituut had in de zeven dagen daarvoor 19 sterfgevallen en 9 ziekenhuisopnames doorgekregen. Ook daar zaten oudere gevallen tussen.

Het zogenoemde reproductiegetal zit volgens het RIVM net onder de 1. Dat getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt. Als het boven de 1 is, wordt de uitbraak steeds groter. Is het getal lager dan 1, dooft de uitbraak langzaam uit.

Iedereen testen met klachten

Sinds 1 juni kan iedere Nederlander met klachten zich laten testen. Bijna 370.000 tests zijn afgenomen en daarvan was 1 procent positief.