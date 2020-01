’Vrouw vastgebonden bij overval op Arnhemse juwelier’

Van de overal zijn camerabeelden gemaakt, aldus de juwelierszaak. Ⓒ Persbureau Heitink

ARNHEM - Een juwelier aan de Steenstraat in Arnhem is dinsdag aan het begin van de middag overvallen. Een vrouw die op dat moment in de zaak aan het werk was, is volgens Omroep Gelderland door de dader vastgebonden met tiewraps. De verdachte is nog voortvluchtig.