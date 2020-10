WHO: keiharde lockdown zien te vermijden

In verschillende landen laait het coronavirus weer op. Nederland staat in de hoogste regionen in Europa. Mike Ryan, CEO van het WHO Health Emergencies Programme, verklaarde vrijdag bij een persconferentie in welke valkuil politici volgens hem niet moeten trappen.

„Wat we willen vermijden, en soms is dat onvermijdelijk, en dat accepteren we, maar je wil vermijden dat er gigantische lockdowns komen die de gemeenschap zó hard straffen”, zei hij.

Wel of geen lockdown?

Ook staatssecretaris Mona Keijzer waarschuwde bij WNL Op Zondag dat een volledige lockdown niet zaligmakend is. „Be careful what you wish for”, aldus Keijzer. „Er zitten gigantische nadelen aan een lockdown. De economie komt compleet op z’n gat te liggen. De economie is welvaart, dat is weer van invloed op welzijn en dat is ook gezondheid. En bij een complete lockdown kan onze jeugd helemaal niets meer doen: geen sport, geen school. De schadelijke gevolgen zijn dan heel groot.”

Diederik Gommers, voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care, zei zaterdag in het AD nog dat hij wel voor een snelle lockdown zou opteren. „Ik snap niet dat we niet strakker en strenger in de wedstrijd zitten. (...) Ik ben er een groot voorstander van dat we zo snel mogelijk in een lockdown gaan. En dan geen intelligente lockdown of iets dergelijks, maar een volledige. Anders verandert er niets. Hopelijk kunnen we er dan snel weer uit.”

Corona-situatie

Het aantal besmettingen in Nederland stijgt hard. Binnen een maand is het aantal positieve tests verdubbeld van 100.000 naar 200.000, terwijl het R-getal dat aangeeft in hoeverre de besmettingen nog oplopen, wel iets is gezakt maar nog steeds boven de kritische 1-grens ligt.

Tegelijkertijd is de toestroom in ziekenhuizen nog lang niet zo massaal als tijdens de eerste golf. Er worden nu 1190 coronapatiënten behandeld in hospitalen, waarvan slechts een klein gedeelte (235) op de intensive care ligt. Tijdens de piek begin april kwamen 597 mensen op een dag in een ziekenhuis aan, nu zijn dat er ongeveer 60. Toen werden soms meer dan honderd patiënten opgenomen op de ic, nu rond de dertig.

Dat er toch patiënten worden overgeplaatst van het ene naar het andere ziekenhuis – vrijdag alleen al 19 mensen – komt omdat de ziekenhuizen de reguliere zorg op peil willen houden. Nu al worden operaties weer uitgesteld, vooral in het westen van het land.