WHO: keiharde lockdown zien te voorkomen

In verschillende landen laait het coronavirus weer op. Nederland staat in de hoogste regionen in Europa. Mike Ryan, CEO van het WHO Health Emergencies Programme, verklaarde vrijdag bij een persconferentie in welke valkuil politici volgens hem niet moeten trappen.

„Wat we willen voorkomen, en soms is dat onvermijdelijk, en dat accepteren we, maar je wil voorkomen dat er gigantische lockdowns komen die de gemeenschap zó hard straffen”, zei hij.

Ook staatssecretaris Mona Keijzer waarschuwde bij WNL Op Zondag dat een volledige lockdown niet zaligmakend is. „Be careful what you wish for”, aldus Keijzer. „Er zitten gigantische nadelen aan een lockdown. De economie komt compleet op z’n gat te liggen. De economie is welvaart, dat is weer van invloed op welzijn en dat is ook gezondheid. En bij een complete lockdown kan onze jeugd helemaal niets meer doen: geen sport, geen school. De schadelijke gevolgen zijn dan heel groot.”

Diederik Gommers, voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care, zei zaterdag in het AD nog dat hij wel voor een echte lockdown zou opteren. „Ik snap niet dat we niet strakker en strenger in de wedstrijd zitten.”