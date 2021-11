Amerikaanse journalist in Myanmar krijgt 11 jaar cel, tot mogelijk levenslang

Kopieer naar clipboard

Danny Fenster Ⓒ ANP / AFP

RANGOON - Een Amerikaanse journalist die werkt voor een website over onderdrukking in Myanmar is in Rangoon volgens zijn raadsman tot elf jaar cel veroordeeld wegens opruiing, schending van het verblijfsrecht in het land en deelname aan een illegale vereniging. De 37-jarige journalist Danny Fenster van de site Frontier Myanmar werd in mei aan de grens aangehouden toen hij het land probeerde te verlaten. Het vonnis is niet officieel bekendgemaakt.