Lionel Richie krijgt show in Las Vegas

"Ik ga naar Vegas", glunderde Richie in de Today Show. "Heel cool." De zanger treedt in april, mei, september en oktober op in Planet Hollywood en kijkt daar nu al naar uit. "Alles wat je aan special effects wil doen, kan gewoon omdat niet alles de wereld over hoeft."

Richie is van plan in Las Vegas zijn grote hits ten gehore te brengen, hoewel hij niet al zijn knallers zelf zingt. "Er zijn fans uit de tijd van de Commodores, zij willen Brickhouse horen", antwoordde Richie op de vraag welke liedjes goed vallen bij zijn publiek. "En natuurlijk Easy. Dan heb je nog Dancing On The Ceiling en All Night Long. Maar het publiek zingt toch het hardst mee op Hello. Dat nummer zing ik niet meer, ik zet het in en daarna neemt het publiek het over."

Niet alleen de zanger zelf is blij met zijn nieuwe klus, ook zijn kinderen zien en langdurig verblijf in de gokstad wel zitten. "Mijn 21-jarige zoon zei meteen: ja pa, we gaan naar Vegas!"