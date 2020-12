Britse politie onderzoekt ’nep-naaktshow’

De dader zou de afgelopen jaren meerdere slachtoffers hebben gemaakt. Het gaat om zeker twee personen. De dader zou zich volgens een van die mannen hebben voorgedaan als iemand uit de „entertainmentsector.”

Dat slachtoffer kreeg te horen dat hij 5000 pond kon winnen, verklaarde hij. Hij liet zich daarna naakt filmen in een hotelkamer in Newham. De politie vermoedt dat de beelden waren bedoeld voor de „persoonlijke bevrediging” van de dader.

De recherche heeft al een verdachte in beeld. Het gaat om een 29-jarige man die vorig jaar al is opgepakt op verdenking van voyeurisme. Hij kwam na enige tijd weer op vrije voeten omdat het onderzoek nog gaande was. De politie denkt dat er meer slachtoffers zijn en roept hen op om zich te melden.