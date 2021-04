’VS heeft geen last van stilleggen Janssen, overschotten andere vaccins’

Binnenland

LIVE | Rutte : ’Ook versoepelingen 28 april niet in beton gegoten’

Het is ’ongelukkig’ dat de datum van 21 april vorige week naar buiten is gekomen voor versoepeling van de coronamaatregelen. Dat zei demissionair premier Rutte tijdens de coronapersconferentie. „Want 21 april is echt te vroeg, daarom kijken we nu naar 28 april als mogelijke datum.”