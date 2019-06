Bouwvakkers en brandweerlieden helpen Van Persie uit de brand

Een aantal aanwezige bouwvakkers en brandweermannen bedacht zich geen moment. Ze stonden erop dat het kinderevenement niet in het water viel. Binnen een paar uur bouwden ze alles weer helemaal op voor de voormalig spits van Arsenal, Manchester United en Feyenoord.

Robin van Persie kon na het opbouwen van het omgevallen podium, ergens anders mee aan de slag. Ⓒ De Telegraaf

,,Ik was er in de nacht al bang voor. ’s Ochtends hoorde ik dat alles plat lag. Fantastisch dat deze mannen wilden helpen. Ze hebben letterlijk een sterk staaltje verricht’’, aldus de opgeluchte Van Persie, die volgend weekend 24 ploegen uit de hele wereld naar de profeditie van zijn toernooi laat komen. De voetballer, die deze maand een punt achter zijn loopbaan zette, wil op die manier iets terug doen voor het jeugdvoetbal in Nederland.