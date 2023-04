Nog twee gewonden van treinongeval Voorschoten op intensive care

De twee zwaargewonden liggen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Volgens de woordvoerder is een slachtoffer dat in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp verbleef, dinsdag overgeplaatst naar het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda voor een operatie. Die persoon is daar nu nog.

Vijf gewonden lagen woensdagochtend nog in het UMC Utrecht. De verwachting is dat een deel van hen later op de dag naar huis mag, meldt een woordvoerster van het ziekenhuis.

Bij het ongeval, waarbij een goederentrein en een intercity op een bouwkraan botsten, kwam een medewerker van bouwbedrijf BAM om het leven en raakten ongeveer dertig mensen gewond. Negentien treinreizigers moesten naar een ziekenhuis, van wie er tien naar het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht gingen. De meesten mochten dinsdag weer naar huis.