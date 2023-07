Park ligt vol met omgevallen bomen Levensgevaarlijk in Beverwijks park sinds storm Poly; burgemeester kondigt noodverordening af

Verboden te betreden vanwege levensgevaar: Park Westerhout in Beverwijk. Ⓒ Oscar Spaans

BEVERWIJK - Het is nog steeds zo gevaarlijk in het Beverwijkse Park Westerhout, dat burgemeester Martijn Smit een noodverordening heeft afgekondigd. Het park is tot uiterlijk 10 augustus verboden terrein voor alle bezoekers.