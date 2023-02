Ambtenaren Amsterdam leggen week lang het werk neer

Tijdens de staking worden geen grofvuil en huishoudelijk afval zoals restafval, glas, papier/karton, textiel en gft opgehaald. Ook worden de straten niet geveegd, prullenbakken niet geleegd en meldingen over afval op straat niet afgehandeld. Tijdens eerdere stakingen van ambtenaren in Utrecht, Rotterdam en Den Haag hoopte het vuilnis zich op in de straten.

De gemeente vraagt Amsterdammers om tijdens de staking afval zoveel mogelijk thuis te houden en zakken met vuil niet aan de weg te zetten. Wel is met de vakbonden afgesproken dat de markten door kunnen gaan in de hoofdstad. „Op de dagmarkten wordt aan het einde van de dag afval opgeruimd en de markt schoongemaakt. Marktmeesters houden hierop toezicht”, aldus wethouder Hester van Buren (personeel) vorige week in de gemeenteraad.

Tijdens de staking zullen er wel medewerkers van toezicht en handhaving op straat zijn, maar zij zullen geen bonnen uitschrijven aan overtreders. Bij ernstige verstoringen, overtredingen of extreem gedrag kan dat alsnog wel gebeuren, zo meldt de gemeente.

In Maastricht en Den Bosch staken gemeenteambtenaren vanaf woensdag. Dat kan problemen opleveren met het schoonmaken van de straten daar na carnaval, dat tot en met dinsdag duurt.

De ambtenaren willen onder andere een loonsverhoging van 12 procent over een periode van één jaar. Ook eist de vakbond FNV automatische compensatie voor de inflatie in de cao van volgend jaar.