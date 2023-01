Man probeert met explosieven op zak inauguratie Braziliaanse president bij te wonen

Het is de tweede keer in ruim een week dat de politie in Brasilia iemand met explosieven betrapt die kennelijk van plan was een aanslag op de plechtigheid te plegen. Lula da Silva won in oktober de verkiezingen met net iets meer dan de helft van de stemmen. En radicale tegenstanders van hem en zijn partij, de door corruptieschandalen in opspraak geraakte Arbeiderspartij (PT), claimen verkiezingsfraude.

