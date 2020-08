Israël schort annexatie Palestijnse gebieden op na akkoord

Israël en de VAE hebben afgesproken dat ze hun relatie gaan normaliseren. De landen spreken in een door Trump gedeelde gezamenlijke verklaring over een „historische diplomatieke doorbraak” waar alle betrokken landen van zullen profiteren.

Trump zei na de bekendmaking dat over vergelijkbare akkoorden wordt gepraat met andere landen in de regio. Hij maakte ook bekend dat in de komende weken een ceremonie in het Witte Huis wordt gehouden om de afspraken te bekrachtigen. Daar zijn dan vertegenwoordigers van Israël en de Emiraten bij aanwezig.

Delegaties uit Israël en de Emiraten gaan de komende weken om de tafel. Er moeten dan afspraken worden gemaakt over de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals toerisme, vliegverkeer, veiligheid, telecommunicatie en de opening van ambassades op elkaars grondgebied.

De Emiraten noemen het akkoord een „moedige stap om een tweestatenoplossing veilig te stellen.” Die zou volgens een bewindsman uit de VAE in gevaar zijn gekomen als Israël was doorgegaan met het annexeren van Palestijnse gebieden.

Na Egypte (1979) en Jordanië (1994) is de VAE het derde Arabische land dat een vredesakkoord sluit met Israël. Egypte reageerde positief op het akkoord. President Abdel Fattah al-Sisi zei op Twitter „met belangstelling en grote waardering” de verklaring te hebben gelezen „over het stopzetten van de Israëlische annexatie van Palestijns land.”

De Israëlische premier Netanyahu reageerde eveneens via de berichtensite. Hij sprak over een „historische dag voor de staat Israël.” Ook Trump is opgetogen. „Iedereen zei dat dit onmogelijk was”, zei de Amerikaanse president. „Na 49 jaar gaan Israël en de Verenigde Arabische Emiraten hun diplomatieke relatie volledig normaliseren.”