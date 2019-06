Verdachte aanslagpleger Utrecht moet naar rechtbank

Gökmen T. Ⓒ ANP

UTRECHT - De man die verdacht wordt van de aanslag op een tram in Utrecht, moet maandag verplicht aanwezig zijn in de rechtbank tijdens de eerste inleidende zitting tegen hem. Dat bepaalde de rechtbank. De 37-jarige Gökmen T. wordt verdacht van meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk.