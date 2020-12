Winterstorm Bella onstuimig, veel bomen op de weg

Vanwege die windstoten riep het KNMI zaterdag al code geel uit. Ondanks dat onstuimige karakter viel de schade veroorzaakt door Bella nog mee: her en der in het land rukte de brandweer uit om takken van bomen te zagen.

De storm leidde niet tot nauwelijks tot vertragingen bij Schiphol. „De wind waait uit een gunstige hoek”, aldus een woordvoerder van de luchthaven.

Coronatests

De GGD Zeeland laat weten dat vanwege de storm alle coronatests in Vlissingen zijn verplaatst naar de testlocatie in Goes. De Vlissingse teststraat zit in tenten en vanwege de harde wind is dat niet meer werkbaar. In Goes zit de testlocatie in de Zeelandhallen.

Omgevallen bomen als gevolg van zware windstoten zorgen zondag voor hinder op de wegen. De ANWB waarschuwt voor omgevallen bomen op wegen, zoals bij de knooppunt Lunetten bij Utrecht op de verbindingsweg tussen de A12 en de A27 richting Hilversum. Ook liggen bij knooppunt Terbregseplein bomen op de weg. Daar is de verbindingsweg naar de A16 richting Breda afgesloten.

In Den Haag sneuvelde de bovenleiding van de tram toen een boom omwaaide. Ⓒ Regio15

In de provincie Groningen heeft een vrachtauto een lading bieten verloren tussen Winschoten en Groningen. Volgens een woordvoerder van de ANWB liggen de bieten verspreid over een aantal kilometers. Rijkswaterstaat is bezig met opruimen. De zuidelijke rondweg in Groningen is deels afgesloten in de buurt van het Julianaplein, dat volgens de politie bezaaid lag met bieten.

De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad is inmiddels weer open. De dijk was in beide richtingen dicht vanwege de harde wind.

In Opheusden waaide een boom op de N267. Dat werd te laat opgemerkt door een automobilist, die zijn wagen zwaar beschadigde.

De ANWB-woordvoerder verwacht dat de problemen voor het verkeer verder beperkt blijven, omdat het op zondagochtend rustig is. In de loop van de middag neemt de wind van het westen uit vrij snel af en verdwijnen de zware windstoten.

Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië veroorzaakte Bella veel ongemak. In de omgeving van Cardiff raakten zo’n honderd woningen zonder stroom en ook bij Swansea, Telford en Nottingham werden tientallen tot honderden woningen getroffen door een black out. Vrijwel overal in het land traden rivieren buiten hun oevers. Op diverse plaatsen moesten mensen hun woningen verlaten.

Bella blijft zondagochtend in Nederland nog flink actief. Zondagmiddag wordt het minder guur, maar het blijft winderig, koud en nat, zo meldt het weerbureau. Vooral in het westen van het land en rond het IJsselmeer kunnen zware windstoten voorkomen van 80 tot 90 kilometer per uur. In het noordwestelijk kustgebied kan het stormen met windstoten van 90 tot 100 kilometer per uur en daarbij zijn zeer zware windstoten tot 110 kilometer per uur niet uitgesloten.

Bij Opheusden reed een automobilist tegen een omgewaaide boom. Ⓒ FPMB / Erik Haverhals

In de middag neemt de wind iets af, maar het blijft stormachtig. Het is dan bewolkt en er zijn perioden met regen. Het is dan 5 tot 6 graden, maar de wind maakt het ijskoud en de gevoelstemperatuur ligt dan rond het vriespunt.

Op Vlieland werd tussen 03.00 en 04.00 uur zondagochtend vroeg een gemiddelde windkracht van 9 gemeten en daarmee is officieel sprake van de zevende storm van het jaar en de eerste van de winter. Om een - zeldzame - kerststorm te kunnen worden genoemd, was Bella een paar uur te laat.

De vorige storm was op 25 september dit jaar. Dat was meteen de eerste officiële herfststorm sinds 2017. De meeste stormen zijn niet in de herfst, maar juist in de winter.