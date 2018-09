Duitsland dwingt buurlanden

De boodschap die Berlijn ventileert is duidelijk: landen die niet meewerken kunnen worden gekort op subsidies uit Brussel. „Ik wil niet dreigen, maar we moeten de Europese ’spirit’ weer terug krijgen”, zei ze op een gezamenlijke persconferentie met haar Oostenrijkse ambtgenoot Werner Faymann. Volgens Merkel is het zonneklaar dat Duitsland, Zweden en Oostenrijk de last niet alleen kunnen dragen.

Maandag werden de 28 EU-ministers het weliswaar eens over het getal van 120.000, maar kwam er geen zicht op de vraag welk land er hoeveel opneemt. Die vraag schoven de ministers vooruit naar 8 oktober, maar daar neemt Merkel nu geen genoegen mee.

De voormalige Oostbloklanden Slowakije, Tsjechië, Letland, Roemenië en Hongarije liggen dwars, zij willen geen opgelegde quota accepteren.

Volgens Merkel moet op de top, als die eind volgende week nog nodig is, bekeken worden hoe de herkomstlanden beter kunnen worden ondersteund, ook een Nederlandse wens om meer opvang in de regio te krijgen. Merkel: „Ook moeten we tot een betere dialoog met Turkije komen.”

Eerder op de dag dreigde de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière al met het snijden in de fondsen aan landen die niet meewerken aan het spreidingsplan. Hij vond de tijd nu rijp om over ’drukmiddelen’ te praten.

Merkel wil ook voorkomen dat het op een stemming aankomt. Als de voormalige Oostbloklanden blijven dwarsliggen, wordt het spreidingsplan met gekwalificeerde meerderheid goedgekeurd, dan zijn alle lidstaten aan de beslissing gebonden. Doen de oostelijke landen dan nog niet mee, kan de Commissie optreden. Maar dat kost allemaal tijd die er niet is. Door er een ’Chefsache’ van te maken, zet Merkel haar collega’s voor het blok.

De voormalige Oostblok-landen reageerden furieus en spraken van chantage. „Een land straffen voor zijn mening is het einde van de EU”, aldus de Slowaakse premier Fico.