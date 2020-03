Voedselbank Bladel sluit deuren: ’Door hamsteraars geen eten meer’

Er was namelijk te weinig om uit te delen, zo laat een woordvoerder weten aan Omroep Brabant. „Vooral geen verse producten meer. Eigenlijk de afgelopen twee weken al zien we echt een enorme terugloop in wat we nog krijgen van de supermarkten. Dat komt door de hamsteraars. Dat baart ons wel zorgen.”

Vrijdag worden de laatste producten die er nog zijn uitgedeeld. „Die gaan we brengen met de auto.” Ondertussen wordt druk nagedacht over een oplossing, zodat niemand zonder eten komt te zitten. Zo worden er nu bonnen uitgedeeld zodat gezinnen zelf naar de supermarkt kunnen.

Toch is er goede hoop bij de medewerkers dat de situatie niet lang duurt. „Wij zijn echt niet tot 1 juni dicht.”