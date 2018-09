Dode door ongeval op A9

ALKMAAR - Een automobilist is dinsdagmiddag om het leven gekomen nadat zijn auto na een aanrijding in brand was gevlogen. Dat gebeurde op de A9 vlak voor de Wijkertunnel, aldus de politie. De tunnel werd enige tijd in beide richtingen gesloten voor verkeer. Als eerste ging de tunnel richting Alkmaar open, na een tijdje kon ook het verkeer richting Amsterdam er weer door.