De Jonge sneert terug naar VVD: ’Liefdeloos’

„In verkiezingen vertel je altijd waarom mensen op jou zouden moeten stemmen en hoe jij problemen oplost. Het zou een gratis tip voor de VVD zijn om het dan anders te verwoorden, want ik denk niet dat dit dan helpt”, bitst de minister.

De Jonge presenteerde donderdag zijn woonwet waarin meer regie wordt genomen voor de hoeveelheid te bouwen woningen, wat voor soort woningen dat moeten zijn en waar die moeten verrijzen. De nieuwe woonwet schrijft ook voor dat onder meer daklozen en gestopte sekswerkers voorrang krijgen op sociale huurwoningen. „Ik denk dat dat hard nodig is en ook een breed gedragen wens is”, aldus de minister.

De VVD dreigt niet met de wet in te stemmen omdat er volgens de partij te veel sociale huurwoningen worden gebouwd, bijvoorbeeld in steden. De grootste coalitiepartij wil meer inzet op koopwoningen voor middengroepen. Volgens Kamerlid Peter de Groot leidt het plan van De Jonge anders tot het ’uitrollen van achterstandswijken’.

’Idioot’

De Jonge zegt dat het nog niet aan de Kamer is om over de inhoud van de wettekst te spreken, omdat die nu eerst met gemeenten, woningbouwcorporaties en bouwers wordt afgestemd. „Dat proces, daar zitten we nu in.” De Jonge: „Maar als je woorden gebruikt als ’het streven naar 30 procent sociale huurwoningen is idioot’ en ’het bouwen van sociale huur is het uitrollen van achterstandwijken’, dat vind ik zulke liefdeloze kwalificaties. Helemaal voor mensen die in nood zitten door het woningtekort dat we hebben.”

CU’er Pieter Grinwis stelt dat ’de VVD haar masker laat vallen’. „Ben je dakloos, pech gehad. Ben je mantelzorger, je kunt de boom in. Sociale huur en duurder eerlijk verdelen over onze steden en dorpen, en bouwen aan wijken waar jong en oud zich thuis voelen? Wel als het aan ons ligt, zo niet de VVD.”

Ook CDA-Kamerlid Derk Boswijk haalt uit naar VVD-Kamerlid De Groot. „Ooit zei VVD-minister Stef Blok dat de woningmarkt ’af’ was. Dat is de oorzaak van de grote woningnood nu. Nu Hugo de Jonge de woningnood aanpakt, trekt de VVD haar handen ervan af. Terwijl het hoogtijd is om voor heel Nederland betaalbare woningen te bouwen.”

D66’er Faissal Boulakjar is juist weer kritisch op de wet van De Jonge. Hij noemt het ’goed dat er wordt gestuurd op het aandeel sociale huur’. „Maar wat D66 betreft moet de minister ook meer sturen op woningen voor mensen met een middeninkomen en studenten.”