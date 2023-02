OM eist 14 jaar cel voor fatale bondageseks en dumpen lijk

Het lichaam van de 42-jarige vrouw uit Naarden werd op 20 september 2018 gevonden in het water. Ze was gewikkeld in een opblaaszwembad en met touw en tiewraps geboeid. Ook zat er een plastic zak om haar hoofd en een touw om haar hals.

Verdachte Erwin G. (48) uit Bussum ontkende lange tijd. Hij geeft in hoger beroep toe dat hij het lichaam van Moliené in de Muidertrekvaart heeft geworpen nadat zij op 11 september 2018 was overleden tijdens bondageseks in zijn woning. G. zegt van ruige seks te houden, maar het initiatief kwam volgens hem deze keer van Moliené. Van wurgseks was volgens hem geen sprake. G. kreeg naar eigen zeggen bij de seks na een half uur door dat de vrouw niet meer bij kennis was. Hij vermoedt een epileptische aanval. Naast nekletsel had het lijk een breuk in het borstbeen G. zegt dat die is ontstaan bij zijn reanimatiepogingen.

’Nul veiligheidsmaatregelen’

Het OM is ervan overtuigd dat G. zijn nieuwe verklaring heeft afgestemd op het strafdossier. Hij heeft volgens de advocaat-generaal van het OM „nul veiligheidsmaatregelen” genomen. Zo was het touw om de hals gedurende de seks steeds strakker gaan zitten, stelt de aanklager. Daarnaast had de vrouw voor de seks dempende medicatie ingenomen, terwijl G. amfetamine als oppepper had gebruikt. Haar lichaam is „als een stuk vuil gedumpt”, aldus de advocaat-generaal. Een ex van G. heeft verklaard dat hij bij seks de keel kan dichtknijpen tot iemand bijna bewusteloos is.

Psychopathie

G. heeft niet volledig meegewerkt bij zijn opname in het Pieter Baan Centrum. Volgens deskundigen is er sprake van een persoonlijkheidsstoornis met kenmerken van borderline, narcisme en psychopathie. De experts kunnen echter geen uitspraak doen over de toerekeningsvatbaarheid van G. waardoor een tbs-advies ontbreekt. Het OM vordert als alternatief een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel.

G. wordt tevens verdacht van een reeks kleinere delicten. De rechtbank legde in 2020 een celstraf van 14,5 jaar op. De eis van het OM is lager gezien de lange duur van het proces. Het hof doet op 16 maart uitspraak.

Bekijk ook: Dode Muiden gewikkeld in opblaaszwembad