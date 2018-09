'Laat koninkijke tweeling Monaco ook kind zijn'

Beste Charlène en Albert,

Een koningskoppeltje hebben jullie in de schoot geworpen gekregen! Een meisje en een jongen. De media zitten er, zoals jullie dat waarschijnlijk ook gewend zijn, continue bovenop; of jullie nu willen of niet, de kinderen staan in het middelpunt van de belangstelling. En daar moeten ze dan, hoe jong ze ook zijn, meteen aan wennen. Wat dat betreft krijgt de uitdrukking ‘je gunt een kind een onbezorgde jeugd’ opeens een heel andere lading. Bij ons, ‘gewone’ burgers, betekent het een jeugd zonder grote gapende dieptepunten. Bij jullie is dat privacy.

Jullie kleine tweeling speelt nu al een grote rol in de toekomst van Monaco. Logisch dat vele ogen op die twee kleine spruiten gericht zijn. En natuurlijk niet alleen vanwege het feit dat de kleine Jacques later de troon zal bestijgen; ook het leven dat zo glamorous in de bladen getoond wordt, maakt dat we met elkaar graag kijken hoe het jullie en hoe het hen vergaat. Een soort marktwerking: er is vraag, er zijn foto’s, er komt nóg meer vraag, er komen nóg meer foto’s…

Een prinsje en een prinsesje met nu al eigen personeel: nanny’s, een zweminstructrice én iemand die de taak heeft om te zorgen dat de kleine babyhersentjes zich nu al goed ontwikkelen: voorlezen en praten is trainen. En daar raken jullie mij een beetje kwijt.

Even voor de duidelijkheid: ouders die bewust aandacht besteden aan de ontwikkeling van hun kind: ik ben voor! Met elkaar spelletjes doen en veel voorlezen: ben ik ook voor. Maar er is meer dat belangrijk is voor de ontwikkeling van kindjes.

Ook Gabriella en Jacques gaan in het leven teleurstelling en verdriet meemaken. Dat hoeft niemand een Grimaldi te vertellen. Er is jullie door de jaren heen weinig bespaard gebleven. En dan is mijn vraag: als er zoveel aandacht besteed wordt aan de ontwikkeling van jullie kinderen, worden ze dan ook weerbaar gemaakt voor het leven? Krijgen ze de ruimte om obstakels die ze zelf moeten overwinnen tegen te komen? Mogen ze gefrustreerd raken omdat iets niet lukt en ze keer op keer weer opnieuw moeten beginnen? Een winnaarsmentaliteit ontwikkel je niet op een bedje van luxe, maar door steeds na het vallen op te staan en door te gaan. Gaan jullie kinderen ooit het woord ‘nee’ horen omdat er een grens getrokken wordt: leuk, een nieuw Playmobil-kasteel, maar je hebt vorige maand net de garage van Lego gekregen...

Mogen ze ook spelen met andere kinderen? Jongetjes en meisjes die het misschien niet zo fortuinlijk getroffen hebben, maar wel heel belangrijk kunnen zijn in het leven van jullie kinderen. Niet alleen vanwege hun eigen ontwikkeling zodat ze later goed kunnen presteren, maar vooral vanwege het feit dat ze leren om te delen, samen te spelen, hun beurt afwachten. Leren dat mensen ‘anders’ kunnen zijn, zonder daar een waardeoordeel aan te hangen.

En ach, dan blijkt maar weer: iedereen heeft zo zijn eigen prinsje en prinsesje en alle ouders staan voor dezelfde uitdagingen...

Groet, Marina