’Homohaat opsporen via stadioncamera’s’

De KNVB en minister Bruins (Sport) sloten vorige week een deal om meer werk te maken van voetbalsupporters die zich niet weten te gedragen tijdens wedstrijden. Ⓒ ANP

Den Haag - De slimme camera’s die in voetbalstadions worden opgehangen in de strijd tegen racisme op de tribunes, moeten voor veel meer zaken worden ingezet. Ook supporters die antisemitische leuzen scanderen of homohaat etaleren, moeten via de beelden kunnen worden opgespoord. Dat vindt coalitiepartij D66.