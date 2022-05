’Vermiste Xavier mogelijk door misdrijf om het leven gekomen’

Buitenland

Duitse procureur zet recht: ’Geen vezels van Maddie McCann gevonden in bus verdachte’

In tegenstelling tot eerdere berichten in de media zijn in het onderzoek naar de verdwijning van de Britse peuter Madeleine McCann vijftien jaar geleden in Portugal geen vezels gevonden in de camper van de Duitse hoofdverdachte. Dat heeft de bevoegde Duitse procureur donderdag gezegd.