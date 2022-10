Oorlog in Oekraïne Dag 232 van de invasie LIVE | Frankrijk belooft luchtafweersystemen aan Oekraïne

Ⓒ ANP / SIPA Press France

Kiev - De grootschalige Russische inval in Oekraïne duurt inmiddels ruim zeven maanden. De dertig landen van de NAVO denken over nieuwe wapenleveringen aan Oekraïne nu Rusland het bestookt met een regen van raketten. De defensieministers van de dertig bondgenoten komen in Brussel bijeen om onder meer dat te bespreken. Volg de laatste ontwikkelingen hier in ons liveblog.