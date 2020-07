Nederlanders in Hongkong vrezen de cel

Actievoerder Anna* vindt het vreemd dat het Nederlandse consulaat niet meer steun verleent: „Ik kom op voor mensenrechten.”

PEKING - Nederlanders die zich uitspreken tegen Peking en voor meer democratie in Hongkong maken zich ernstige zorgen over de nieuwe nationale veiligheidswet. „We hebben nu een wet die honderd keer erger is dan de uitleveringswet, waar we ons aanvankelijk tegen hebben verzet, aldus Anna* (27).